فرنسا تطمئن: اللقاح يحمي من سلالة كورونا الجديدة

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فرنسا
أعلن وزير الصحة، أوليفييه فيران اليوم الاثنين، في مقابلة تلفزيونية، إنه من المحتمل أن تكون تلك السلالة منتشرة في البلاد على الرغم من الاختبارات الأخيرة لم لم تظهر ذلك. وتابع: “ممكن جدا أن تكون تلك الطفرة المستجدة منتشرة في البلاد”.
ولفت إلى أن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من مرض كوفيد-19 من المفترض أن تقي أيضا من التحور الجديد للفيروس. وأضاف “نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا”.
وكانت ألمانيا بدورها أعلنت أمس أن لا معطيات تشي بأن اللقاحات لن تكون فعالة في وجه هذا التطور المستجد في شويكة كورونا.
يشار إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس الذي أصاب الملايين حول العالم، ظهرت قبل أسبوعين في بريطانيا، حيث أكد العلماء أنها شديدة العدوى، وأكثر انتشارا بنسبة 70 في المئة من السلالة الأصلية للفيروس التاجي.
إلى ذلك عمدت الدول إلى تعليق الرحلات مع بريطانيا مؤقتا منها ألمانيا والكويت وفرنسا وإيطاليا، وهولندا وبلجيكا وسويسرا، وإيرلندا، بالإضافة إلى النمسا والسويد وكندا، وإيران.
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