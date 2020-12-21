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حطت بعثة الوداد الرياضي لكرة القدم الرحال، فجر اليوم الاثنين، في مطار العاصمة المالية باماكو استعدادا لمواجهة الملعب المالي لحساب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا، موسم 2021.
وقال الوداد عبر صفحته الرسمية في موقع فايسبوك “إن بعثة الوداد الرياضي وصلت بسلام إلى فندق الإقامة في باماكو، عقب رحلة جوية استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة بين المغرب، ومالي.
ومن المنتظر أن يواجه الوداد الرياضي فريق الملعب المالي بعد غد الأربعاء، على ملعب 26 مارس في إطار الدور الثاني من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وكان نادي الوداد البيضاوي قد تغلب على نظيره حسنية أكادير، بنتيجة (3-0)، مساء السبت الماضي، على المركب الرياضي محمد الخامس، في قمة الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الوداد تصل إلى مالي للعب أول مباراة في دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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