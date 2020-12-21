روسيا: لقاح “سبوتنيك V” فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في أوربا

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، اليوم الاثنين، أن لقاح “سبوتنيك-V” الروسي فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت في أوربا.

وقال دميتريف، خلال الخط المباشر مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: “نؤكد أيضًا على حد علمنا، أن لقاح “سبوتنيك-V” فعال للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس، التي ظهرت في أوربا.

وأضاف دميتريف: “هو فعال ضد السلالات الموجودة، وقد أظهر “سبوتنيك V” فعاليته مرارًا، وتكرارًا، على الرغم من الطفرات السابقة في بروتين إس”.

وأعلنت عشرات الدول، من بينها 14 دولة من الاتحاد الأوربي، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت الماضي، أن “سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد”.

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن، والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.

وحثت منظمة الصحة العالمية أعضاءها في جميع أنحاء العالم على “زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس (سارس- كوف 2)، حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على الطفرات المثيرة للقلق نفسها”.