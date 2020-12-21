غضب وسط شغيلة قطاع التعليم ونقابة: اختلالات شابت مباريات المفتشين والمتعاقدين

خرجت نقابات في قطاع التعليم، اليوم الاثنين، للاحتجاج على ما وصفته بالاختلالات، التي قالت إنها شابت مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم دورة 2020، وقبلها مباريات توظيف أطر الأكاديميات دورة نونبر 2020.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إن ما عرفته المباريات من شأنه ضرب مصداقية مباريات ولوج المناصب، والمسؤوليات بقطاع التربية والتكوين.

واتهمت النقابة الوزارة الوصية بتبني النهج الانفرادي في تدبير الشأن التربوي، بعيدا عن إشراك ممثلي الشغيلة التعليمية، على الرغم من مراسلة للوزارة، وتحذيرها من هذا الوضع من الاحتجاجات المتواصلة للعديد من الفئات المتضررة.

وعبرت النقابة نفسها عن تنديدها بما عرفته مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم من اختلالات، خصوصا مرحلة الإعلان عن نتائج الشق الكتابي، داعية الوزارة إلى فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات، ومطالبتها الوزارة بتأجيل الشق الشفوي من المباراة والتفاعل مع تظلمات المتضررين.

وقالت النقابة نفسها إنها تساند المتضررين من مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في كل الأشكال الاحتجاجية، المزمع تنظيمها، كما استنكرت جميع الإجراءات من قبيل اعتبار المشاركة في الإضراب، تغيبا غير مبرر، واعتبارها ذلك استهدافا للعمل النقابي والحق الدستوري في الإضراب.

ويستعد الأساتذة المتعاقدون لخوض إضراب وطني، أيام 29، 30 و31 دجنبر 2020، مع وقفت احتجاجية يوم 30 من الشهر نفسه.