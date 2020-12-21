 بعد هزمه للجزائر.. المنتخب المغربي يواجه تونس للاقتراب من التأهل إلى كأس إفريقيا للشبان

يواجه المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة نظيره التونسي، اليوم الاثنين على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، في حساب الجولة الثالثة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا تحت 20 سنة، المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 في موريتانيا.

وكان أشبال الأطلس قد تمكنوا من تحقيق الانتصار بنتيجة هدف لصفر في المواجهة، التي جمعته بنظيره الجزائري، الجمعة الماضي، في ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية، برسم الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال إفريقيا في كرة القدم لأقل من 20 سنة.

يذكر أن المنتخب التونسي يحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله أمام ليبيا، وفوزه على الورق بعد انسحاب خصمه المتخب المصري، بسبب تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

المنتخب المغربي يدخل المباراة بـ 3 نقاط بعد فوزه على الجزائر بهدف لصفر من توقيع اللاعب المهدي موهوب عند الدقيقة 76 من زمن المباراة، ويأمل في الانتصار، وحسم التأهل لكأس إفريقيا 2021 في موريتانيا.

وسيتأهل من الدورة صاحبا المركزين الأول، والثاني إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا (موريتانيا 2021).