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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الثلاثاء والان مع التفاصيل
الإثنين 21 ديسمبر 2020
يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر غرباً.
الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س خاصة على البحر.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:46 الثاني عند 08:15 ..و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:46 .
وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 16:19 والمد الثاني عند الساعة 04:05 ..والجزر الاول عند الساعة 10:33 والجزر الثاني عند الساعة 20:54 .
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 24 18 75 40
دبي 25 16 75 40
الشارقة 27 18 70 30
عجمان 26 17 75 35
أم القيوين 26 13 85 30
رأس الخيمة 27 12 80 35
الفجيرة 28 19 70 35
العين 25 14 85 30
ليوا 25 14 80 35
الرويس 23 20 75 45
السلع 22 19 80 40
دلما 24 20 70 45
طنب الكبرى 23 19 80 40
طنب الصغرى 23 19 80 40
أبو موسى 23 19 80 40
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