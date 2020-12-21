شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: "كورونا المتحور" ليس أسوأ من "كوفيد19" والان مع التفاصيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020 أوضح وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ مشيراً إلى أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من "كوفيد19". بحسب صحيفة "الرياض".

وأضاف بحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه، مؤكداً على أن الحكومة السعودية حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقييم الوضع.

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