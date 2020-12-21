بالارقام.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب في مصر

الإثنين 21 ديسمبر 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا كبيرًا في بدء التعاملات اليومية في البورصة وأسواق المال، حيث ارتفع سعر الجرام الواحد إلى حوالي 9 جنيهات خلال الساعات الأولى من اليوم.



وارتفع عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية إلى 843.99 جنيه بدلًا من 834.54 جنيه أمس، وهو ارتفاع يقدر بـ 9.45 جنيه في الجرام الواحد.

بينما وصل سعر الجرام من الذهب عيار 24 إلى 964.53 جنيه مقابل 953.74 جنيه أمس، وارتفع عيار 18 إلى 723.41 جنيه مقابل 715.31 جنيه أمس.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6,752 جنيه.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في الأسعار بعد استقرار في أسعار الذهب دام لعدة أيام خلال الأسبوع الماضي.

ويتوقع عدد كبير من التجار انتعاش سوق الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة نظرًا لاقتراب أعياد الميلاد، حيث توقعوا انتعاشة تتجاوز 10%.