قريبا.. فتح خط بحري بين سلطنة عمان وميناء ام قصر

اعلن أتحاد الغرف التجارية، الاثنين، عن فتح خط بحري بين سلطنة عمان وميناء ام قصر، فيما اكدت سلطنة عمان على زيادة التبادل التجاري في المستقبل القريب.

وقال الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تعزيزا للعلاقات الاخوية بين جمهورية العراق وسلطنة عمان، ولتنشيط التبادل التجاري وفتح افاق جديد للاستثمار وزيارات رجال الاعمال بين البلدين، زار سعادة السفير العماني في بغداد حامد أحمد بن عيدروس صباح اليوم الاثنين 21-12 مقر أتحاد الغرف التجارية".

واعرب عيدروس عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا "على تبادل الزيارات لتعزيز هذا التعاون وزيادة التبادل التجاري في المستقبل القريب".

فيما اكد رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري "أننا سعداء بزيارة عيدروس لرغبتنا بتعزيز العلاقات التجارية وتطويرها، حيث من المؤمل فتح خط بحري بين السلطنة وميناء ام قصر، يتيح لنا تصدير منتجاتنا الزراعية وأستقبال البضائع العمانية، خصوصا بعد تغير أسعار الصرف للدينار العراقي، الذي تتيح للمنتج المحلي زراعيا ام صناعيا للمنافسة أمام المنتجات المستودرة".

وتابع ان "هذه العلاقات بحاجة الى تأسيس مجلس اعمال مشترك بين البلدين"، معربا عن امله "بان تكون هناك طفرة نوعية بزيادة الانتاج الصناعي والزراعي نظرا للتغييرات التي حصلت باسعار الصرف مما يتيح لنا تصدير هذه المنتجات وليكون هناك ناتج محلي عالي، دون الاعتماد على صادات النفط، خصوصا بعد ان تأسست مجالس اعمال مشتركة بين العراق والعديد من الدول واخرها مجلس الاعمال العراقي السعودي، وفتح افاق التعاون مع دول العالم جميعا".