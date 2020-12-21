النفط تعلن التوصل لاتفاق مع لبنان لبيع كميات من النفط الاسود لها عام 2021

اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن التوصل الى اتفاق مع لبنان لبيع كميات من النفط الاسود لها عام 2021.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في بيان صدر على هامش لقاءه بنظيره وزير النفط اللبناني في مقر الوزارة ببغداد بحضور اللواء عباس ابراهيم لما له من دور كبير بهذا الموضوع، وتلقت السومرية نيوزنسخة منه انه تم "التوصل الى الاتفاق على بيع كمية من النفط الاسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية الى لبنان خلال العام 2021 وبكميات محدودة سيتم الاعلان عنها لاحقاً، وفق اسعار النشرة العالمية"،مبينا ان الاتفاق ياتي في اطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين".

واضاف عبد الجبار ان "الكميات تاتي تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لايراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود ".

من جانبه قال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر ان "المباحثات شملت بحث توسيع افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين"، مؤكداً ان "الاتفاق على استيراد كمية من وقود النفط الاسود وفق اسعار النشرة العالمية لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان" .

ولفت غجر الى ان "الجهات المعنية في الوزارتين ستضع اليات تنفيذ الاتفاق الثنائي ،مثمنا دور "الاشقاء في العراق في الوقوف مع الشعب اللبناني.

وكان الوفد اللبناني الشقيق قد وصل بغداد صباح هذا اليوم الاثنين ، ويضم عددا من المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه والكهرباء .