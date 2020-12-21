شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تغلق الحدود وتعلق رحلات الطيران التجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم على تويتر إن بلاده قررت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.



وأوضح المزرم أن التعليق سيكون اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين وحتى نهاية يوم الجمعة أول يناير كانون الثاني المقبل.

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