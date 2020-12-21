شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. وأعرب الأمين العام عن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق الشقيقة في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، مؤكداً مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.



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