شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو رعاياها في بريطانيا إلى الاحتراز للوقاية من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهابت سفارة دولة الإمارات في لندن بمواطني الدولة المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية، نظراً لحالة الإغلاق العام المفروضة بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» في بريطانيا.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في المملكة المتحدة لضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي»، وضرورة التواصل في الحالات الطارئة مع السفارة على الرقم 00442075811281 أو مركز الاتصال على الرقم 97180044444+.

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