شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عالم روسي يطوّر لقاحاً ضد كورونا.. تلقى عدة طعنات وسقط من الطابق الـ14 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

عثرت الشرطة الروسية على جثة عالم الأحياء الروسي ألكسندر ساشا كاجانسكي، 45 عاماً، الذي يعمل على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، بعد سقوطه من نافذة شقته الواقعة في الطابق الـ 14 من بناية بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، بعد تعرضه لعدة طعنات.

وتجري الشرطة الروسية تحقيقات في ملابسات القضية، مع مشتبه فيه، يبلغ من العمر 45 عاماً. وكان كاجانسكي يعمل سابقاً مديراً لمركز الطب الجينومي والتجديدي في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، في فلاديفوستوك، ومتعاوناً مع الجامعة الأسكتلندية، وبالإضافة إلى ذلك كان أستاذاً مساعداً في جامعة إدنبرة البريطانية لمدة 13 عاماً. ويشار إلى أن كاجانسكي كان أول مندوب روسي في برلمان الشباب الأوروبي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، علاوة على أنه عضو في أكاديمية الشباب في أسكتلندا. ولا توجد تفاصيل حول أي من لقاحات كوفيد-19 الدولية التي عمل بها أو كان من المفترض أن يعمل عليها.

وأشارت عدة روايات إلى أن العالم ذهب إلى سان بطرسبرج لزيارة قبور أقاربه وذهب لرؤية صديق قديم يدعى إيجور إيفانوف. وتأتي وفاته بعدما سقط فيه 7 مرضى روس مصابين بفيروس كورونا من نوافذ المستشفيات في وقت سابق من هذا العام.