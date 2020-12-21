شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الإمارات لبحوث الضيافة» يدعو لمواصلة دعم القطاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى تقرير جديد صادر عن مركز الإمارات لبحوث الضيافة، الذي يعمل تحت رعاية بنك المشرق ومجلة ميد، باتخاذ 15 إجراءً ضرورياً لمساعدة قطاع الفنادق في دولة الإمارات على التعافي من تداعيات جائحة فيروس(كوفيد-19). ودعا التقرير لضرورة اتخاذ الإجراءات لدعم القطاع الفندقي في البلاد، بما يجعله أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات في المستقبل.

وأكد التقرير أنه على الرغم من مسارعة الهيئات الحكومية إلى تقديم الدعم لأصحاب الفنادق في ظل تفشي الوباء، إلا أنه أصبح ضرورياً تقديم دعم إضافي لتسهيل التعافي. وتتناول الدراسة 5 جوانب رئيسية تشكّل مصدر قلق لأصحاب الفنادق والمُشغّلين، وتوصي باتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجتها.

وقال جويل فان دوسن؛ رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: «تهبّ على قطاع الضيافة في المنطقة رياح معاكسة من عدة جهات، وقد ازداد الأثر السلبي لهذا الوباء بفعل عوامل إضافية، مثل البيئة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتدني أعداد السيّاح وفائض العرض، ورغم ذلك، ثمة فرص عديدة يمكن الاستفادة منها لجعل القطاع أكثر استدامة في المستقبل المنظور، ويقدم هذا التقرير رؤى وتوصيات تصلُح كمحفز يدفع مكوّنات القطاع للتعاون في ما بينها وإعادة النظر في نموذج عملها الحالي. ولن يتمكن قطاع الضيافة من تحقيق زخم قوي على المدى المتوسط إلا من خلال تبني مبدأ التغيير الدائم في أساليب العمل».

وأضاف ريتشارد طومسون؛ مدير التحرير في مجلة ميد: «إن المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات كوجهة سياحية وترفيهية رائدة تعود جزئياً إلى العروض الأفضل في فئتها التي يقدمها قطاع الضيافة. وفي هذه الأوقات الاستثنائية، نتحمل جميعاً مسؤولية استمرار القطاع وازدهاره ويضع مركز الإمارات لبحوث الضيافة في هذا التقرير توصيات واضحة وأفكاراً من شأنها تمهيد الطريق أمام قطاع الضيافة ليعاود ازدهاره من جديد».

الدعم المالي

تُعدّ مساعدة الحكومة، وكذلك المؤسسات المالية، أمراً بالغ الأهمية لدعم القطاع على المدى الطويل. ووفق التقرير، تعتبر رسوم التمويل باهظة التكلفة على الفنادق، مما يعيق فرص الاستمرار على المدى القصير، لذا يجب على البنوك تيسير الشروط الرئيسية للتسهيلات الائتمانية. ونظراً لانخفاض نسبة الإشغال، يجب إعفاء الفنادق من رسوم الخدمات العامة، حتى نهاية عام 2020 على الأقل، وينبغي إجراء تخفيضات على رسوم أنظمة تبريد المناطق.

ويوصي المركز بتقديم إعانة حكومية بنسبة 25% إلى 50% لتكاليف الإقامة وتصاريح العمل للموظفين، وكذلك الإعفاء من رسوم التأشيرات بسبب الارتفاع الحالي في تكاليف سكن وطعام الموظفين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم، كما يجب إصدار إعفاءات ضريبية مؤقتة، بما فيها الضرائب البلدية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك تعليق التحسينات الأمنية غير الضرورية.

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