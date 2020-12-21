موافقة أوروبية على اندماج «بيجو- سيتروين» مع «فيات- كرايسلر»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت المفوضية الأوروبية، الاثنين بالاندماج بين مجموعتي «بيجو اس آ» (بيجو/سيتروين) الفرنسية وفيات كرايسلر الأمريكية، لتشكيل رابع أكبر مجموعة لإنتاج السيارات في العالم، شرط التزامهما بالحفاظ على المنافسة في مجال السيارات الصغيرة.

وتلتزم المجموعتان بشكل خاص بتوسيع اتفاق التعاون بين «بيجو اس آ» وتويوتا في الآليات التجارية الخفيفة الصغيرة وتسهيل وصول المنافسين إلى شبكات إصلاح وصيانة المجموعتين لهذا النوع من المركبات، حسب بيان للمفوضية الأوروبية.

وسينجم عن اندماج شركتي «بيجو اس آ» و«فيات كرايسلر»، الذي تم الإعلان عنه في نهاية عام 2019، تشكيل رابع أكبر مجموعة لتصنيع السيارات في العالم من حيث الحجم والثالثة من حيث الإيرادات، حيث ستضم أشهر العلامات التجارية مثل بيجو وسيترون وأوبل وجيب وألفا روميو ومازيراتي معا.

وقررت المجموعتان استكمال مشروع ارتباطهما بحلول الربع الأول من عام 2021. وسيطلق على التكتل الجديد الذي يدمج جميع أنشطتهما اسم ستيلانتيس.

وقالت مارجريت فيستاجر نائبة رئيس المفوضية المسؤولة عن المنافسة في الاتحاد «نحن في وضع يمكننا من السماح باندماج بيجو اس آ وفيات كرايسلر حيث أن التزاماتهما ستسهل الدخول والتوسع في سوق الشاحنات الصغيرة الخفيفة. في الأسواق الأخرى حيث تنشط شركتا صناعة السيارات حاليًا، فإن المنافسة ستظل قوية بعد الاندماج». (أ.ف.ب)

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