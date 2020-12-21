شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد سالم محمد سالم منسق فريق جازيل التشادي في تصريحات صحفية، أن الفريق لن يستطيع الحضور إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك، التي كان مقرراً لها الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما واجه بطل تشاد أزمة في الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، ورفع الفريق التشادي دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك وحل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض، وهو ما لم يستطع المسؤولون في تشاد في حله. ويخوض الزمالك، تدريباته بشكل طبيعي استعداداً لحسم موقف المباراة وإقامتها من عدمه حيث سينتظر النادي الأبيض في الساعات المقبلة قراراً من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد اعتذار فريق جازيل بطل تشاد عن القدوم إلى القاهرة.