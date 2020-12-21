شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تستحوذ على مخازن مؤجرة لـ«أمازون» في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”



أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية الاستحواذ على اثنين من مستودعات تخزين «لاست مايل» العالية الجودة والمدرة للدخل، الواقعة في جنوب شرق إسبانيا، في إطار معاملة تقدر قيمتها بحوالي 77 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن العقارين مؤجرين بموجب عقد طويل الأجل لشركة «أمازون روود ترانسبورت إس. إل. يو»، وهي شركة تابعة لشركة أمازون العالمية للتجزئة والتجارة الإلكترونية.

سوف يستفيد الاستثمار من قبل جي إف إتش في هذين العقارين، اللذان يغطيان مساحة تزيد على 100 ألف متر مربع، من مقومات السوق القوية في مجال اللوجستيات وقطاع مستودعات التخزين بشكل عام، فضلاً عن قطاع التجارة الإلكترونية في إسبانيا الذي يشهد نمواً ومزيداً من إمكانيات التوسع. تم تصميم وإنشاء الأصلين وفقا لأعلى المواصفات، وهما يشكلان جزءا حيويا من شبكة سلسلة التوريدات المتنامية في إسبانيا والمؤهلة لخفض مواعيد التوصيل لشبكة أمازون اللوجستية في إسبانيا السريعة التوسع. كما تتوفر للأصلين إمكانية الوصول لأكثر من أربعة ملايين شخص عبر منطقة جنوب شرق إسبانيا والطرق الرئيسية التي تربط الساحل الشرقي لمدن إسبانيا الرئيسية مثل برشلونة، فالنسيا ومالاجا، بشبكة الطرق الأوروبية.

وقال نائل مصطفى، الرئيس الإداري لتطوير الاعمال لمجموعة جي إف إتش المالية: «سعداء بالإعلان عن هذا الاستحواذ الاستراتيجي فيما نواصل بناء محفظتنا العالمية من الأصول العقارية المدرة للدخل، والقادرة على تحقيق عوائد مجزية للمجموعة ولمستثمرينا. تم إبرام هذه المعاملة، التي تعد الأولى لنا في إسبانيا، استنادا إلى عدد من الديناميكيات الفريدة والتي من بينها الموقع الاستثنائي والواعد لكلا الأصلين الواقعين بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، وأيضا سهولة الوصول إلى الشبكة اللوجستية للطرق الجوية والبرية والموانئ في إسبانيا، والأهم من ذلك، إمكانية الاستفادة من توجهات النمو القوية في القطاعات ذات العلاقة لأسواق التجزئة واللوجستيات والعقار. أنشئ الأصلين للاستخدام لأغراض محددة وفقا لأعلى المعايير، كما أنهما مشغولان بنسبة 100% من قبل مستأجر ذو مكانة راسخة من ذوي الجدارة الائتمانية، وهو شركة أمازون روود ترانسبورت التي يتماشى نشاطها مع النمو المستمر في التجارة الإلكترونية، والذي من المتوقع أن ينمو من قوة إلى قوة.»