شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد المصارف» يقر خطة 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الافتراضي الأخير لهذا العام لاستعراض التقدم الذي تمّ إحرازه في مبادرات الاتحاد لعام 2020 ولإقرار خطة الاتحاد الاستراتيجية لعام 2021. تطرق الاجتماع إلى مبادرات الاتحاد المشتركة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الساعية للحد من تأثير كوفيد-19 على القطاع المصرفي خلال عام 2020، بالإضافة إلى تطوير المعايير الخاصة بعمليات «رهن المركبات»، والبدء بالمرحلة الثانية من مشروع «إطار أخلاقيات البيع»، واستراتيجية التوطين في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تحسين سبل «إدارة الثروات في دولة الإمارات» لجعلها مركزاً رئيسياً للاستثمار. كذلك تم مناقشة آخر المستجدات حول محفظة الإمارات الرقمية (KLIP)، والنجاح الملموس الذي حققته حملة الاتحاد الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني والتي تمّ إطلاقها في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع المصرف المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي. وأكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، على أن عام 2020 وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19 كانت سنة ناجحة ومثمرة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات ولأعضاء الإتحاد. وقال: «نتطلع إلى عام آخر من التعاون التامّ والتوجيه المثمر من مصرف الإمارات المركزي وجميع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد بهدف الوصول إلى المبتغى المنشود لنا جميعاً لدعم وتقوية قطاعنا المصرفي واقتصاد الدولة».

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