شكرا لقرائتكم خبر عن كشف 360 ألف «ملف خبيث» يومياً في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اكتشفت كاسبرسكي في المتوسط 360,000 ملف خبيث جديد يومياً في العام 2020، بارتفاع 5.2% مقارنة بمتوسط العام السابق. وساهم في هذا الارتفاع في الغالب النمو الكبير في عدد التروجانات، وهي الملفات الخبيثة القادرة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تشمل حذف البيانات والتجسس، وذلك بنسبة 40.5%، والزيادة في المنافذ الخلفية، وهي نوع من التروجانات يمنح المهاجمين القدرة على التحكّم عن بُعد في الجهاز المصاب، وذلك بنسبة 23%. ووردت هذه التوجّهات في تقرير إحصائيات العام ضمن نشرة كاسبرسكي الأمنية.

ونجحت أنظمة كاسبرسكي الأمنية الخاصة بالكشف عن التهديدات في اكتشاف ما متوسطه 360,000 ملف خبيث جديد كل يوم على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، بزيادة 18,000 عن العام السابق، بما نسبته 5.2%، وبارتفاع من 346,000 ملف خبيث في العام 2018. وكانت 60.2% من تلك الملفات الخبيثة تروجانات غير محددة، زادت بنسبة 40.5% مقارنة بالعام السابق 2019. وشهد العام 2020 أيضاً زيادة ملحوظة في عدد المنافذ الخلفية المكتشفة، بالإضافة إلى الديدان، وهي ترجمة تتكاثر ذاتياً على الأنظمة المصابة، تُكتب بلغة VisualBasicScript وعادة ما تنتمي إلى عائلة Dinihou من البرمجيات الخبيثة.

أما البرمجيات الإعلانية التي تعرض الكثير من الإعلانات بطريقة مزعجة على الأجهزة المصابة، فشهدت تراجعاً بنسبة 35% مقارنة بالعام 2019. وحدث اكتشاف الغالبية العظمى من الملفات الخبيثة المكتشفة (89.8%) عبر ملفات Windows PE، وهو أحد أنواع الملفات الخاصة بأنظمة تشغيل «ويندوز». وفي الوقت نفسه، انخفض عدد البرمجيات الخبيثة الجديدة المكتشفة والمتعلقة بأنظمة تشغيل «أندرويد» بنسبة 13.7%.

ويبدو أن المهاجمين على الأرجح قد حوّلوا تركيزهم إلى أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة التي يعمل معظمها بالنظام ويندوز، نظراً لأن العديد من المستخدمين كانوا يعملون ويدرسون من المنزل في معظم أوقات العام على تلك الأجهزة. وحدثت زيادة أيضاً بنسبة 27% في عدد الملفات الخبيثة القائمة على نصوص برمجية مختلفة، سواء المرسلة عبر حملات البريد الإلكتروني التخريبية أو الموجودة على مواقع الويب المصابة بانتظار المستخدمين الغافلين، والتي قد تعكس حقيقة قضاء المستخدمين وقتاً أطول على الإنترنت ومساعي المهاجمين لاستغلال هذا الأمر. وقال دينيس ستافوركين خبير الأمن في كاسبرسكي، إن أنظمة كاسبرسكي للكشف عن التهديدات اكتشفت في العام 2020 أجساماً خبيثة جديدة «أكثر بكثير مما اكتشفت في العام 2019»، مشيراً إلى اضطرار المستخدمين في جميع أنحاء العالم إلى قضاء مزيد من الوقت على أجهزتهم وعلى الإنترنت بسبب الجائحة. وأضاف: تصعب معرفة ما إذا أصبح المهاجمون أكثر نشاطًا أم أن حلولنا اكتشفت المزيد من الملفات الخبيثة لمجرد زيادة نشاط المستخدمين على الإنترنت، على أن الواقع قد يكون مزيجاً من الاثنين. وفي كلتا الحالتين، سجلنا زيادة ملحوظة في عدد الملفات الخبيثة الجديدة هذا العام، ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه حتى 2021، مع استمرار العمل من المنزل وتطبيق البلدان قيوداً مختلفة، لكن بوسع المستخدمين تقليل مخاطر التهديدات إذا اتّخذوا الاحتياطات الأمنية الأساسية.