مجلة أمريكية تكشف مفاجأة: ترامب بحث نشر الجيش للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية

ذكرت مجلة "فوربس" أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بحث إمكانية نشر قوات من الجيش الأمريكي للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال المجلة، في تقرير نشرته يوم السبت الماضي، إن الفكرة أثارها في البداية مستشار الرئيس للأمن القومي السابق، مايكل فلين، لكن رفض مستشارو ترامب المقترح في اجتماع.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن ترامب استفسر عن فكرة فلين، لافتة إلى أن كبار المسئولين أصبحوا قلقين للغاية بسبب "اهتمام ترامب المتصاعد بالخطط غريبة الأطوار خلال أيامه الأخيرة في السلطة."

والخميس الماضي، صرح فلين بأن ترامب "قد ينشر الجيش في الولايات المتأرجحة التي خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن من أجل إعادة الانتخابات الرئاسية."

وأضاف قائلاً: داخل الولايات المتأرجحة، إذا أراد ذلك، يمكنه أخذ القدرات العسكرية ووضعها في تلك الولايات وإعادة إجراء انتخابات فيها كلها.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن بعض كبار المسئولين المخلصين لترامب قد انزعجوا من سلوكه، بما في ذلك اهتمامه بآراء فلين.

وقال أحد كبار المسئولين إن ترامب "يقضي وقته في التحدث إلى المتآمرين الذين يقولون صراحة أن إعلان الأحكام العرفية ليس بالأمر المهم".

والسبت، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها إن التقارير المتعلقة ببحثه فرض الأحكام العرفية كانت "أخبار مزيفة".