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شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يقدم منح لليمن بقيمة 204 ملايين دولار والان مع التفاصيل
الإثنين 21 ديسمبر 2020
وافق البنك الدولي اليوم على تقديم منحٍ لليمن بقيمة 204 ملايين دولار للمساعدة في زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للفئات السكانية التي تضررت من الصراع الدائر وجائحة فيروس كورونا.
وفي بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عقب تسلمها رسالة من المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، قالت الوزارة، "ان المنحة جاءت تكليلا للجهود المثمرة والشراكة المتميزة بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والبنك الدولي".
وفي البيان الذي تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أوضحت الوزارة ان المنح ستمول مشروعي الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا، ومشروع التعليم.
وسيُقدِّم المشروعان معاً دعما حيوياً للسكان الذين تضرروا خلال السنوات الماضية من تردي الوضع الإقتصادي والتعليمي وانعدام الأمن الغذائي حتى قبل تفشِّي الجائحة في البلاد مطلع هذا العام.
جدير بالذكر أن التمويل الجديد يشمل مشروعين تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومشروع الاستجابة 19 للطوارئ، ومشروع الطوارئ للتعليم والتعلم من منحة المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار وكذا تمويلا من الشراكة العالمية من أجل التعليم بمبلغ 52.8 مليون دولار.
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