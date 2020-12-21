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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية والان مع التفاصيل
الإثنين 21 ديسمبر 2020
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية اعتباراً من 22 ديسمبر ولمدة أسبوع.
وجاء الإعلان ببيان رسمي بث في التلفزيون العماني.
ويشار إلى أن عدداً من الدول علقت الرحلات الجوية من بريطانيا، فيما يساور المسؤولون القلق بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.
ويقول مسؤولون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.
وتم رصد حالات فردية من الإصابة بالسلالة الجديدة في دول أخرى.
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