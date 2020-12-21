شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالمؤبد على منفذ هجوم هالة الإرهابي بألمانيا والان مع التفاصيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020 أصدرت محكمة ألمانية الإثنين حكما بالسجن مدى الحياة على اليميني المتطرف الذي نفذ هجوما يعلى كنيس يهودي في مدينة هاله العام الماضي.

وأعلنت رئيسة محكمة ماغديبورغ أورسولا ميرتينز أن الألماني المعادي للسامية ستيفان بالييه (28 عاما) أدين "بجريمتي قتل" وعدد من محاولات القتل لهذا الهجوم. ومنع باب مغلق في الكنيس الذي كان يتجمع فيه 52 مصليا في يوم الغفران، المهاجم المدجج بالسلاح من تنفيذ مجزرته التي خطط لها.

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