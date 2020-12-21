شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. منصة شباب وعي ترسل برقيات تهنئة لوزير الخارجية بن مبارك ووزير التربية والتعليم " طارق العكبري" والان مع التفاصيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020 وجهت منصة شباب وعي برقية تهنئة للدكتور احمد عوض بن مبارك بمناسبة نيله ثقة القيادة الحكيمة وتعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين متمنيين له السداد والتوفيق.

كما أرسلت منصة شباب وعي برقية تهنئة تبارك وتهني للاستاذ طارق سالم العكبري بمناسبة نيله ثقة القيادة الحكيمة وتعيينه وزيراً للتربية والتعليم متمنيين له السداد والتوفيق.

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