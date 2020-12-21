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الشفاء اعلى من الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا بالعراق

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة في العراق لليوم.
وسجلت الوزارة 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كما تماثل 1668 حالة للشفاء من كورونا

وتم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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