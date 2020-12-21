الشفاء اعلى من الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا بالعراق



اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 1668 حالة للشفاء من كورونا وتم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق

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