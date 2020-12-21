حكيم شاكر يفتح النار على الكرة العراقية ووكيله يكشف عن عروض عربية

وقال شاكر في تصريح لقناة الاهلي المصرية، إن "أسوأ منظمة كروية فى العراق بدأت منذ 2014 حتى 2019 بسبب المجاملات والمحاباة وأتمنى فى الأيام القادمة عودة الكرة العراقية إلى أمجادها مضيفا عملت 5 سنوات مع منتخب العراق بدون مقابل مادى وحصلت على أحكام قضائية فى صالحى ولكن لم أتقاضى أية أموال".واضاف "فى عام 2014 كنت المدرب الأول فى آسيا بالنتائج وكنت إستحق جائزة الأفضل وتم ترشيحى وفاز بها مدرب كورى ضمن اختيارات الكونجرس الآسيوى ولكن الشيخ سلمان الصباح رئيس الاتحاد الاسيوى قابلنى بعدها وأبلغنى بأنى استحق جائزة أفضل مدرب حينها ولكن لاعتبارات أخرى لم أفز بها".

بدوره، أكد محمد أبو جندي، وكيل اللاعبين ووكيل حكيم شاكر، فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلي، ان "هناك 3 عروض من أندية بالدوري المصري للتعاقد مع المدرب ولكن لم نصل إلى اتفاق نهائي".



واشار الى "وجود عرض من نادي في الدوري السعودي وآخر في الإمارات"، مؤكدا أن "حكيم شاكر مشروع تدريبي طويل الأجل".