كاتانيتش يستدعي وصيف هدافي الدوري الممتاز لصفوف اسود الرافدين

رياضة 2020-12-21 | 12:26 2,040 مشاهدة قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، استدعاء مهاجم نادي الحدود منار طه لصفوف اسود الرافدين. وذكر نادي الحدود في بيان ان "مهاجم الحدود منار طه، استدعي لصفوف المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية التي تستضيفها الامارات مطلع العام المقبل". ويحتل طه وصافة ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 5 أهداف.



وسيلعب العراق في البطولة الرباعية التي تضم منتخبات الإمارات وأيسلندا والكونغو. وسيلعب العراق في البطولة الرباعية التي تضم منتخبات الإمارات وأيسلندا والكونغو. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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