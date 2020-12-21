



واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "حكما آخر صدر بالحبس البسيط لمدة شهر ونص بحق اللواء المتقاعد ماجد شنون وذلك لقيامه بفتح الارقام للحروف (ل .ق ز) قبل صدور التعليمات". وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حكما صدر بالحبس البسيط لمدة شهرين بحق المدان مدير المرور السابق اللواء زهير الخفاجي وذلك لمخالفته واجباته الوظيفية وقيامه بصرف لوحات مميزة خلافات للتعليمات، وايضا اخراجه من الخدمة طيلة مدة محكوميته".واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "حكما آخر صدر بالحبس البسيط لمدة شهر ونص بحق اللواء المتقاعد ماجد شنون وذلك لقيامه بفتح الارقام للحروف (ل .ق ز) قبل صدور التعليمات".

كانت هذه تفاصيل خبر لقيامه بصرف لوحات مميزة خلافات للتعليمات.. الحبس لمدة شهرين بحق مدير المرور الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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