أيها الحمل.. استعد لسنة تعوّض فيها عن كل السنين الماضية! التفاصيل مع جاكلين عقيقي

على الرغم من الأجواء السلبية التي تهيمن على العالم أجمع وعلى الأبراج بشكلٍ عام إلا أن برج الحمل ستتكلل سنته بالإجابيات وتطغى الحلول على المشاكل!

وبحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي فسنة 2021 هي سنة التحرر من العراقيل والصعوبات بالنسبة لمواليد برج الحمل. ستكون سنة مهمة تستقبلها أيها الحمل بانتقال المريخ من برجك. سنة تودع فيها كوكب زحل المزعج وتشهد الانفراجات. سنة تنتهي فيها المطبات وتتوجه نحو خيارات جديدة هامة. سنة هامة تساعدك حتى تتقدم وتتخطى الكثير من المعوقات. سنة النجاح والنجومية.

سنة تحمل مراحل ثلاث ستمر بها:

تبدأ المرحلة الأولى من كانون الثاني وتنتهي في شهر حزيران تشهد حياتك فيها تغيرات مفاجئة وتحديات وصعوبات كبيرة.

بالنسبة الى الحدث المهم ايضا هو الكسوف الحاصل في برج القوس الناري في كانون الاول البيت التاسع والكسوف الثاني الحاصل في برج الجوزاء في حزيران البيت الثاني. هذين الكسوفين يحملان تغييرات كبيرة على كافة الاصعدة مثل السفر والدراسة والتنقل.

اورانوس في بيت المال يحمل تغييرات لاسباب طارئة واحتمال أن تحمل علامات استفهام تطلب منك ان تقيّم نفسك اكثر وتبني على الاحداث بشكل افضل حتى تحقق انجازات كبيرة.

بالإضافة الى أن وجود المشتري في موقع الدعم والتأييد والفرص الكبيرة والمكافآت يسبب الاستقرار والتقدم والانتصار في حياتك الاجتماعية ويسمح لك بالإبداع والتعاون مع الاخرين. فيا ايها الحمل هذه السنة ستلبي طموحاتك، فهي سنة الإرتياح.

أما المرحلة الثانية فتبدأ من حزيران وتنتهي بتشرين الأول يحصد من خلالها برج الحمل ثمرة جهوده وأتعابه، كما تعده هذه المرحلة بمجموعة من المفاجآت السارة على المدى الطويل.

والمرحلة الثالثة تبدأ في تشرين الأول وهو شهر الإنتصارات والتطورات والآمال والتفاؤل لتعوض عليك السنوات القاسية التي مررت بها.