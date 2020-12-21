ميسي يحسم الجدل حول امكانية رحيله عن برشلونة

2020-12-21 | 12:03
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خرج قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، مرة أخرى للحديث عن الأزمة التي عاشها قبل بداية الموسم الحالي مع الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.
وكان ميسي قد أرسل بالفاكس خطابًا رسميًا إلى برشلونة، يطلب من خلاله الرحيل عن الفريق ولكن كان هناك رفض قاطع من قبل الإدارة لتركه، وبالتالي، تراجع الأرجنتيني عن موقفه واستمر مع الفريق مع اقتراب نهاية عقده في حزيران 2021.
وأجرى ليو حوارًا جديدًا مع شبكة "LaSexta" الإسبانية، وكشف عما يشعر به في الوقت الحالي داخل برشلونة: "الحقيقة هي أنني اليوم بخير، صحيح أنني قضيت وقتًا سيئًا للغاية في الصيف بسبب بعض التراكمات السابقة وكيف انتهى الموسم الماضي".
وتابع: "كل ما حدث قبل بداية الموسم كان يؤثر علي بشكل سلبي كبير مرورًا بالفاكس الذي قمت بإرساله للنادي للرحيل، ولكنني نجحت في التغلب على هذا الشعور قليلًا مع انطلاق الموسم".
وراوغ ميسي في رده على إمكانية الرحيل من صفوف برشلونة بنهاية الموسم، وقال: "اليوم أنا بخير وأشعر أنني أقاتل بجدية من أجل كل شيء أمامنا، أنا متحمس، أعرف أن النادي يمر بوقت عصيب على المستوى الإداري والرياضي، كل ما يحيط ببرشلونة صعب لكنني أتطلع لخوض هذا التحدي".
وأجرى ليو حوارًا جديدًا مع شبكة "LaSexta" الإسبانية، وكشف عما يشعر به في الوقت الحالي داخل برشلونة: "الحقيقة هي أنني اليوم بخير، صحيح أنني قضيت وقتًا سيئًا للغاية في الصيف بسبب بعض التراكمات السابقة وكيف انتهى الموسم الماضي".
وتابع: "كل ما حدث قبل بداية الموسم كان يؤثر علي بشكل سلبي كبير مرورًا بالفاكس الذي قمت بإرساله للنادي للرحيل، ولكنني نجحت في التغلب على هذا الشعور قليلًا مع انطلاق الموسم".
وراوغ ميسي في رده على إمكانية الرحيل من صفوف برشلونة بنهاية الموسم، وقال: "اليوم أنا بخير وأشعر أنني أقاتل بجدية من أجل كل شيء أمامنا، أنا متحمس، أعرف أن النادي يمر بوقت عصيب على المستوى الإداري والرياضي، كل ما يحيط ببرشلونة صعب لكنني أتطلع لخوض هذا التحدي".
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