ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان لـ54 ألف شخص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم انتهاء المعارك الرئيسية في إقليم تجراي الإثيوبي، أعلن السودان الإثنين ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من الدولة الجارة إلى 54 ألف لاجئ.

واستقبلت ولايتي كسلا والقضارف في السودان 705 لاجئين جدد حتى السبت الماضي ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54526 لاجئا.

وقالت معتمدية اللاجئين في تعميم صحفي إن مركز حمدايت استقبل 442 لاجئا جديدا، بينما استقبل مركز القرية (8) 263 لاجئا.

وأشار إلى أن العدد الكلي للاجئين الذين وصلوا إلى حمدايت بلغ 36.880 شخصا، بينما بلغ في مركز القرية (8)؛ 17.647 لاجئا، بينما رحل منهم 20.437 إلى مركز أم راكوبة.

ومطلع الشهر الجاري أعلنت إثيوبيا سيطرتها على عاصمة إقليم تجراي لتنهي عملية عسكرية بدأتها أوائل الشهر الماضي لإنفاذ القانون في الإقليم الذي كانت تهيمن عليه جبهة تحرير تجراي التي تعتبرها الحكومة المركزية حركة تمرد.

وتواصل قوات الأمن الإثيوبية ملاحقة قادة التمرد الذين أعلنوا في وقت سابق استمرارهم في القتال حول عاصمة الإقليم.

وتأتي عودة تدفق اللاجئين من إثيوبيا في أعقاب احتواء مناوشات حدودية بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية شبه نظامية استمرت نحو 3 أيام.