سلطنة عمان تعلن إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية اعتباراً من 22 ديسمبر ولمدة أسبوع.



وجاء الإعلان ببيان رسمي بث في التلفزيون العماني.

ويشار إلى أن عدداً من الدول علقت الرحلات الجوية من بريطانيا، فيما يساور المسؤولون القلق بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

ويقول مسؤولون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.

وتم رصد حالات فردية من الإصابة بالسلالة الجديدة في دول أخرى.