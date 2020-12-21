شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مختطفين لبنانيين ومصريين في نيجيريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تبلغت من سفارتها في نيجيريا بإطلاق سراح مواطنيها الثلاثة الذين كانوا قد اختطفوا أثناء عملهم في باخرة كانت تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا.

ونقل موقع «النشرة» اللبناني عن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة قوله اليوم(الإثنين): إنه أبلغ من السفير اللبناني في نيجيريا حسام دياب أن الخاطفين أطلقوا سراح اللبنانيين الثلاثة الذين كانوا قد اختطفوا أثناء عملهم في باخرة كانت تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا. وأضاف السفير دياب أنهم بصحة جيدة وسيعودون إلى بيروت فور انتهاء الإجراءات الواجب اتباعها.

من جهته، أكد اللبناني عدنان الكوت مالك سفينة الشحن «ميلان» المحتجزة بالقرب من السواحل النيجيرية في تصريحات صحفية تحرير طاقم السفينة المكون من 10 أفراد، بينهم مصريان اثنان تم احتجازهما قبالة سواحل نيجيريا، موضحا أن المواطنين المصريين بصحة جيدة ولم يتعرضا لأي أذى.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت تعرض سفينة شحن على متنها 10 أفراد بينهم مصريان اثنان للاحتجاز، موضحة أن قراصنة يحتجزون الباخرة على سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.