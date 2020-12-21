شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تغلق جميع منافذها لمدة أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت سلطنة عمان، منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع.

القرار يأتي بعد تدارس ما أعلنت عنه السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا»، ووقاية لأفراد المجتمع من شدة عدواها وسرعة انتشارها.

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