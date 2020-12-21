شكرا لقرائتكم خبر عن «زعيم الكون» و«القنبلة» يتقدمان المشاركين في بطولة أبوظبي الدولية للكريكيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الدولية «تي 10» للكريكيت عن قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة الرابعة،والتي ستقام على استاد زايد للكريكيت من 28 يناير إلى 6 فبراير 2021،وتضم القائمة نخبة من أفضل اللاعبين حول العالم، بما في ذلك حامل اللقب كريس جايل الملقب بـ «زعيم الكون»، وأندريه راسل المتميز بالضربات السداسية، فضلاً عن الباكستاني شهيد أفريدي الملقّب بـ«القنبلة».

وبحسب الإحصائيات، يعد كريس جايل الذي سيتولى قيادة فريق أبوظبي هو أعظم لاعب كريكت على الإطلاق، خاصةً أنه يمتلك أكثر من ألف ضربة تي 20 في جعبته.

وسيواجه كريس اللاعب المتألق أندريه راسيل النجم ضمن فريق المحاربين الشماليين، الذي يتميز بقدراته وصعوبة إيقافه، إذ شارك في أكثر من 300 مباراة من فئة «تي 20»، محطماً أكثر من 800 من رقم قياسي في بطولات الدوري المختلفة حول العالم.

ويفتخر فريق قلندرز بانضمام الفائز العالمي في «تي 20» والأسطورة الباكستانية شاهيد أفريدي ضمن صفوفه، فهو اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي لأسرع ضربة على مدار قرن من الزمان في فئة مباريات اليوم الواحد وذلك لأكثر من 17 عاماً.

وسيشارك دواين دي جي برافو، القائد السابق لفريق الهند الغربية للكريكيت مع فريق دلهي بولز فهو لاعب متعدد المواهب خلال هذا الموسم.

وسيكون اللاعب المتميز سونيل نارين الذي سينضم إلى فريق مصارعي ديكان، عنصراً حيوياً في تشكيلة الفريق، وقد ذاعت شهرة سونيل خلال عام 2009 عندما حصل على جميع ضربات «ويكيد» العشرة خلال مباراة تجريبية وتم اختياره في منتخب ترينيداد وتوباجو.

وقد قرر المدافع عن لقبه المراثا العرب، مشاركته في هذا الموسم، حيث وقّع عقداً مع اللاعب شعيب مالك الحائز لقب بطولة العالم «تي 20»، حيث سيقود الكابتن الباكستاني السابق الفريق العربي لهذا الموسم من «أبوظبي تي 10».

وقد تقرر تجهيز إيسوروا أودانا لتقديم تنويعاته البطيئة في الكرة كلاعب مميز لفريق نمور البنغال. وقد أصبح السريلانكي معروفاً باسم المتخصص في «أبوظبي تي 20» على مستوى عالم الكريكت، وذلك نظراً للأداء المتفرّد الذي قدّمه خلال الدوري الهندي الممتاز والدوري الأفغاني الممتاز وكأس العالم.

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر باستضافة أبوظبي لبطولة أبوظبي الدولية «تي 10» للكريكيت التي تؤكد السمعة العالمية التي اكتسبتها العاصمة في تنظيم واستضافة البطولات الدولية بمختلف فئاتها، وقائمة اللاعبين المشاركين هذا الموسم تعزز من المحفظة الذهبية التي تمتلكها أبوظبي في استقطاب كبرى البطولات العالمية وتشجيع نخبة الرياضيين للمشاركة في منافسات استثنائية وقوية تجذب المتابعين حول العالم وتمنحهم مجموعة من الفعاليات المصاحبة الترفيهية».

تعتمد بطولة أبوظبي «تي 10» على الشعبية المتزايدة للعبة العالمية وهي أول بطولة من نوعها من فئة «تي 10» تحصل على الاعتماد من قبل المجلس الدولي للكريكيت ومصرّح بتنظيمها من قبل مجلس الإمارات للكريكيت، وتستعد الفرق الثمانية في بطولة أبوظبي لتحقيق أرقام قياسية جديدة هذا الموسم، وسيتم بث البطولة على منصة «سوني» في الهند وباكستان، وقناة أبوظبي الرياضية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقناة «سكاي» الرياضية في المملكة المتحدة، وقناة «سوبر سبورت» في جنوب إفريقيا.