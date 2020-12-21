شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأحد منافسات بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في روسيا بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من جميع الفئات العمرية. وشهدت البطولة نزالات حماسية مع التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للمشاركين الذي قدموا من 10 دول للتنافس على نحو161 ميدالية ذهبية و144 ميدالية فضية و96 ميدالية برونزية بمنافسات البدلة وبدون بدلة.

وتعد بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في روسيا إنجازاً مهماً فإلى جانب كونها البطولة التي تعزز نجاحات الرابطة التنظيمية عالمياً فهي تجسد أيضاً قيم التحدي وتجاوز المصاعب التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو وتترجمها الإنجازات التي تحققت بالتوافد والإقبال الكبير من اللاعبين من مختلف الجنسيات على منافسات البطولة.

وتأتي إقامة البطولة لتجسد مكانة أبوظبي وتفوقها وريادتها في تنظيم أبرز البطولات الرياضية العالمية في الجوجيتسو وامتلاكها القدرات التنظيمية الاستثنائية التي تجلت عبر النسخ الماضية من بطولات الرابطة ودورياتها وغيرها من البطولات الكبرى التي رسخت موقع الدولة كعاصمة عالمية للجوجيتسو.

يشار إلى أن بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تعد من أهم البطولات التي تنظمها الرابطة ضمن أجندتها الرياضية لعام 2020-2021 وقد تم إطلاقها بعد ساعات قليلة من إطلاق الدوري المحلي في روسيا.

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