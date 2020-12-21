شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم «الإمارات دبي الوطني» تقديراً لجهوده في الأتمتة الروبوتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، جائزة «أفضل تنفيذ لأتمتة العمليات» المرموقة تقديراً لبرنامجه للأتمتة الروبوتية للعمليات، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «ذا آسيان بانكر» للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية 2020.

وحظي البنك بإشادة عالمية نظراً لجهوده في تعزيز تجربة العملاء، وتقديم الخدمات غير الورقية والكفاءة العالية في العمليات، إضافة إلى الحد من المخاطر باستخدام الأتمتة الروبوتية للعمليات بدعم من شركة «أوتوميشن إيني وير»، الرائدة عالمياً في الأتمتة الروبوتية للعمليات. ونجح بنك الإمارات دبي الوطني بتوسيع نطاق تطبيق العمليات المؤتمتة والتي تقدم نموذجاً فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف أكثر من 100 حل مؤتمت عبر أقسامه للخدمات المصرفية للأفراد؛ والشركات والمؤسسات؛ وعمليات الامتثال.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني سبّاقاً إلى الرقمنة والابتكار في مجال الخدمات المصرفية، باستثمار قدره مليار درهم على مدار ثلاث سنوات لرقمنة عمليات وتفاعل العملاء. وطبق البنك عملية تطوير مرنة من خلال تأسيس فريق داخلي من المطورين المتخصصين في الأتمتة الروبوتية للعمليات، والمتمرسين في عمليات الاختبار والتجريب، والمهندسين، والمبرمجين والمحللين.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نفخر بفوزنا بهذا التكريم العالمي الرفيع من جوائز ’ذا آسيان بانكر‘ للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية 2020، والذي يأتي تقديراً لنجاحنا في تطبيق برنامج الأتمتة الروبوتية للعمليات. وخلال الأوقات العصيبة التي شهدناها جميعاً هذا العام مع تفشي جائحة ’كوفيد-19‘، حرصنا من جانبنا على مواصلة بذل الجهوج والاستثمارات المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي الذي يثبت يوما تلو الآخر أهميته الكبيرة ودوره الحيوي في دفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي. وتجسد هذه الجائزة تتويجاً للإنجاز المتميز الذي حققته ممارسات بنك الإمارات دبي الوطني على مستوى الأتمتة الروبوتية الذكية، الأمر الذي يعزز مكانتنا الرائدة في المنطقة، ويحثنا على المضي قدماً في تقديم تجربة فائقة لعملائنا».

ومن جانبه قال ايفانز مونيوكي، مدير أول - الخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تندرج عمليات الأتمتة في إطار مساعينا لحفز وتيرة الابتكار والتحول الرقمي والنمو، ومع التغيرات الكبيرة في احتياجات وتوقعات كل من العملاء وفرق العمل، نجحنا بتطبيق حلول أتمتة العمليات في عدد من وحدات وأقسام العمليات والأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني سعياً لتحسين بنيتنا التحتية التي تدعم التجربة المصرفية المتفوقة التي نقدمها لكافة الأطراف المعنية. وتعتبر ممارساتنا للأتمتة الروبوتية الذكية حالياً رائدة في المنطقة، وتضع معايير سباقة على غرار التخطيط الاستراتيجي، ونطاق التطبيق، ودرجة تعقيد المشاكل بعد حلها والحلول المبتكرة التي تم تطبيقها».

وأضاف ميلان شيث، النائب التنفيذي للرئيس لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أوتوميشن إيني وير»: «نجحنا بتقديم أول تقنيات للأتمتة الروبوتية للعمليات في القطاع لتمكين المؤسسات من المضي قدماً في أتمتة عملياتها، وسنعمل أيضاً على تعزيز تركيزنا على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي تزامناً مع النمو المتواصل الذي تشهده محفظة منتجاتنا لدعم الكوادر البشرية المستقبلية عبر تعزيز كفاءة موظفي خدمة العملاء والعمليات، وتغطية شتى مفاصل العمل».

وجوائز «ذا آسيان بانكر» للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية1 برنامج مصمم خصيصاً لتكريم الإنجازات السنوية ورصد أفضل الممارسات الناشئة في تطبيق التقنيات المتطورة في القطاع المصرفي.

