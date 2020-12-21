شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أشهر حبساً والإبعاد لمتعدية على أفراد دورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، حكماً بحبس سيدة عربية ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة، بعد إدانتها بالتعدي على أفراد دورية شرطية، بعد مخالفتها أنظمة السير والمرور خلال قيادتها دراجتها الكهربائية والسير عكس اتجاه السير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نوفمبر العام الماضي، حين استوقفت دورة شرطية سيدة تقود دراجتها الكهربائية بمخالفتها أنظمة السير في الشوارع حيث كانت تسير عكس الاتجاه الصحيح، وحسب إفادة شرطي في تحقيقات النيابة بأنه استوقف المدانة خلال سيرها عكس اتجاه السير على أحد الشوارع الرئيسية وطلب إبراز هويتها حيث امتنعت وبدأت بالتعدي على أفراد الدورية خلال حديثها.

وذكر الشرطي أن المدانة وجهت لأفراد الدورية عدداً من الكلمات المسيئة، وعلى الفور تم استدعاء إحدى النساء من أفراد الشرطة للتعامل معها واقتيادها إلى مركز الشرطة، إلا أن المدانة قاومتها ورفضت الاستجابة لها واعتدت عليها قبل أن تتمكن الشرطية من اقتيادها إلى مركز الشرطة.

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