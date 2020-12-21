شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات الأهلية : قانون تنظيم العمل الأهلى ملائم ويرضى المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى يأتى فى وقت غاية الأهمية وخاصة أن المجتمع المدنى على أعتاب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، مضيفا أن القانون مرضى للمجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية.

وأضاف طلعت عبد القوى، خلال كلمة له فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى، أن قانون تنظيم العمل الأهلى ملائم وأنه سيسمح للجمعيات بالانطلاق بشكل كامل و سريع و يسمح بانشاء الجمعيات بحرية، و يحمي من أى تدخل و أنه أعطى مجال كبير للتطوع و حماية المتطوعين و دمجهم فى المجتمع و الغى عقوبة الحبس.

وأضاف طلعت عبد القوى :"كل هدفنا تنمية المجتمع و الدولة والحفاظ على أمن و سلامة الوطن، استضافة مصر للدول المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ فى 2021 يعطى صورة جيدة لمصر فى الخارج ، ونقلة كبيرة و ثقة لكل المنظمات الدولية و الطمأنينة للاستثمار و انها تكافح الفساد"، مشيرا الى أن أى تجمع دولى فى مصر يعطيها قوة .