سُلالة كورونا الجديدة تبث الرعب في العالم

تظهر سُلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تبث الرعب في قلوب سكان العالم أجمع وتُهدد هذه السُلالة الاقتصاد من جديد، الذي كانت كل دول العالم تحذر من ظهوره وتتخذ الإجراءات كافة اللازمة حتى تتجنب دخوله وانتشاره في بلادها.

وسارعت بعض الدول في فرض إجراءات إحترازية مشددة ما إن سمعت بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد والذي يُعد أشد خطورة من السلالة السابقة. وفقاً لـ"الغد".

ففي المملكة السعودية، أعلنت السلطات تعليق جميع الرحلات الدولية، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حيث قال مصدر مسؤول إن الإجراءات الجديدة وإعادة الإغلاق تأتي بناءً على ظهور نوع جديد من كورونا في عدد من الدول، مشيراً إلى أن الرحلات الدولية ستكون للحالات الاستثنائية فقط.

أما في المغرب، فقد قررت الحكومة تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، للحفاظ على سلامة المواطنين وللحد من تفشي المرض في البلاد، يأتي قرار الإغلاق بعد

ساعات من قرار إغلاق الفنادق ابتداء من الساعة الثامنة مساء ليلة رأس السنة.

كما قررت السلطات حظر الاحتفالات وإلغاء كافة الأنشطة المتعلقة بهذه المناسبة، يأتي ذلك لتفادي حصول ارتفاع كبير في عدد الإصابات قد يصل إلى 20 ألف إصابة بحسب خبراء.

ومن جانبها، أعلنت السلطات التركية، وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا بشكل مؤقت.

وأوضحت السلطات بأن قرار وقف الرحلات الوافدة من الدول المذكورة، يأتي لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا إليها.

كما بدأت دول أوربية كهولندا وبلجيكا وإيطاليا تعليق رحلاتها مع بريطانيا، واتخاذ خطوات احترازية لتجنب انتقال الفيروس إليه.

والسلالة الجديدة التي اجتاحت بريطانيا، دفعت منظمة الصحة العالمية إلى دعوة الدول الأوربية لاتخاذ تدابير احترازية أكثر صرامة.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد رصدت تفشي السلالة

الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا أخيرًا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

صرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في كلمة ألقاها، أن تشديد القيود المفروضة لردع تفشي فيروس كورونا في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة) قبيل عيد الميلاد، جاء بسبب خروج تفشي السلالة الجديدة من السيطرة، مشدداً على ضرورة اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد بهدف احتواء الأزمة.

ودافع هانكوك عن قرار الحكومة تشديد القيود في بعض مناطق المملكة المتحدة، في ظل اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال الوزير إنه كان من واجب السلطات اتخاذ إجراءات بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، مشيرا إلى أن وعود الحكومة بشأن تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة جاءت قبل ظهور هذا التحدي الجديد واضطرت الحكومة إلى التراجع عنها.

ولفت هانكوك إلى أنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.