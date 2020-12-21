"البلاد" السعودية: وحدة اليمن ودعم استقراره أولوية كبرى للمملكة

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن وحدة وسلامة اليمن، ودعم استقراره، يمثل هدفا استراتيجيا وأولوية كبرى للمملكة؛ ولأجل ذلك تواصل المملكة جهودها التاريخية في حماية الشعب اليمني ووحدة الصف.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الإثنين/ بعنوان: "نحو استقرار اليمن" - إلى أن جهود المملكة أثمرت "اتفاق الرياض" الذي تجاوز بنجاح كافة التحديات، وتوّج بتنفيذ الشق العسكري
وبينت أن هذه النجاحات ستدفع بطبيعة الحال إلى تعزيز التوافق الوطني ووحدة الصف والقرار والقوة العسكرية، وهذا من شأنه دفع الحوثيين للتخلي عن مخططهم المدعم إيرانيا والقبول بالحل السياسي وفق مرجعياته الأساسية، وهو ما أكدت عليه القيادة اليمنية.
وأوضحت "البلاد" أنه مع هذه الخطوات المتقدمة التي تشهدها الساحة اليمنية، مع نجاحات تطبيق اتفاق الرياض واستحقاقاته على أرض الواقع، تتوالى الأصداء المرحبة على الأصعدة عربيا وعالميا، وتقدير دور المملكة بقيادتها الحكيمة، ومواقفها التاريخية من أجل تحقيق الأمن والسلم والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة في اليمن.
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