جورجيا تسجل 1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الاثنين، 1731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ و39 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته صحيفة (جورجيا توداي) - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع منذ بداية ظهور الوباء إلى 208 آلاف و638 حالة.
وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت
ودعت منظمة الصحة العالمية أعضائها في أوروبا، أمس الأحد، إلى تكثيف الإجراءات ضد فيروس كورونا المستجد لمواجهة السلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا.
تم تسجيل 9 حالات إصابة بالسلالة الجديدة خارج بريطانيا في الدنمارك، بالإضافة إلى حالة واحدة في هولندا وحالة أخرى في أستراليا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم، بحسب "أسوشيتد برس". وقالت متحدثة باسم المنظمة في أوروبا لوكالة "فرانس برس": "في جميع أنحاء أوروبا، حيث يكون انتقال العدوى مكثفا وواسع الانتشار، تحتاج الدول إلى مضاعفة إجراءات السيطرة والوقاية".
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