سيف اليزيد - أعلنت باكستان تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 9392 حالة اليوم الاثنين.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 1792 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 458 ألفاً و968حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الاثنين.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الوباء حتى الآن.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و336 ألف و113 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، من بينها 34 ألفاً و772 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 409 آلاف و85 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2403 مريضاً في حالة حرجة.

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تسجل 1792 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.