سلالة كورونا الجديدة تحاصر بريطانيا.. عشرات الدول تعلن تعليق السفر إليها

علقت دول في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية، والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد “خارجة عن السيطرة”.

وفي المغرب، أعلنت الحكومة، مساء أمس الأحد، أنها قررت انطلاقا من تاريخ الإعلان تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، وذلك على إثر تطور الحالة الوبائية في هذا البلد، وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فيها، وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص، وحمايتهم، والحد من تفشي جائحة كورونا-كوفيد 19.

فرنسا

بدورها أعلنت فرنسا أنها ستوقف جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة، اعتبارا من منتصف ليلة أمس الأحد/ الاثنين بما في ذلك الرحلات “المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر، والجو، والبحر، والسكك الحديد”.

ويأتي الحظر المفروض على كل الشحنات، باستثناء البضائع بلا مرافقة، بينما تعمل شركات لنقل البضائع بجد عبر القناة، قبل أيام، من انسحاب بريطانيا نهائيا من البنى التجارية للاتحاد الأوربي.

وقال مكتب رئيس الوزراء، جان كاستيكس، إن مهلة 48 ساعة ستوفر وقتا لتنسيق استجابة الاتحاد الأوربي المشتركة، التي ستسمح في نهاية المطاف بالسفر من المملكة المتحدة، لاستئناف “الاختبار الإجباري عند المغادرة”.

ألمانيا

وقال وزير الصحة، ينس شبان، لتلفزة “آ ار دي” إن ألمانيا ستوقف جميع الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، اعتبارا من منتصف ليلة أمس الأحد/الاثنين، على أن يستمر هذا الحظر حتى 31 دجنبر الجاري، في مرحلة أولى، ولا يشمل القرار رحلات الشحن الجوي.

وصرح مصدر حكومي لوكالة “فرانس برس” بأن برلين “تعمل بالفعل على إجراءات” لتمديد التعليق خلال يناير المقبل، عند انتهاء الفترة الانتقالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي،و أنها لن تخضع بعد الآن لقواعد هذا الأخير، التي تسمح بحظر الطيران.

إيطاليا

وفي إيطاليا، قال وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، إنه وقع مرسوما “يمنع الرحلات الجوية من بريطانيا، ودخول الأشخاص، الذين أقاموا هناك في الأيام الـ14 الماضية إلى إيطاليا”. وأضاف البيان نفسه أن أي شخص موجود، حاليا، في إيطاليا، وسافر أخيرا من بريطانيا، يجب أن يخضع لفحص فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إنه تم في إيطاليا رصد مصابين بالسلالة الجديدة للفيروس، عادوا، أخيرا، من بريطانيا.

إيرلندا

من جهتها، أعلنت دبلن منع جميع الرحلات الجوية، القادمة من بريطانيا، اعتبارا من منتصف ليلة أمس الأحد/ الاثنين، ولمدة 48 ساعة على الأقل.

كندا

وصرح رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أنه نتيجة لاكتشاف النوع الجديد للفيروس، ستحظر كندا جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 72 ساعة، وأضاف في تغريدة على “تويتر” أن الذين وصلوا من بريطانيا، أمس، سيخضعون لفحوص ثانوية، و”إجراءات متقدمة”.

هولندا

قالت الحكومة الهولندية إن جميع رحلات الركاب من بريطانيا إلى هولندا تم حظرها حتى الأول من يناير المقبل.

كما أعلنت هولندا، أمس، حظر نزول الركاب من العبارات الآتية من بريطانيا عند وصولها إلى موانئ البلاد الهولندية، موضحة أن وحدها العبارات، التي تحمل شاحنات بضائع، وسائقيها سيسمح لها بأن ترسو في موانئ هويك فان هولاند، وروتردام، وآيماودن.

وذكرت وزارة الصحة الهولاندية أنه تم اكتشاف إصابة واحدة بالسلالة الجديدة للفيروس في البلاد.

بلجيكا

قال رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، لقناة “في ار تي” التلفزية إن جميع رحلات الطيران، والقطارات من بريطانيا إلى بلجيكا ستعلق لمدة 24 ساعة على الأقل، اعتبارا من منتصف ليلة أمس.

النمسا

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، أمس، أن فيينا تعمل على وضع تفاصيل بشأن حظر السفر من بريطانيا.

السويد

قال وزير الداخلية السويدي، مايكل دامبرغ، لقناة “إس في تي” العامة، إن البلاد “تستعد” لحظر دخول الأشخاص من بريطانيا “في أسرع وقت ممكن”، موضحا أنه يتوقع قرارا رسميا، اليوم الاثنين.

فنلندا

أعلنت وكالة تراخيص النقل “ترافيكوم”، مساء أمس، أنه لن يُسمح لرحلات الركاب، القادمة من المملكة المتحدة بالهبوط في فنلندا لمدة أسبوعين، اعتبارا من منتصف اليوم.

سويسرا

قالت سويسرا إنها ستعلق الرحلات الجوية من بريطانيا، وجنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف نوع مماثل من الفيروس، اعتبارا من منتصف ليل أمس “حتى إشعار آخر”.

دول البلطيق

علقت دول البلطيق الثلاث، إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، جميع رحلات الركاب من المملكة المتحدة.

وستسمح ليتوانيا للرحلات الجوية بالتوجه إلى بريطانيا، لكن إستونيا، ولاتفيا أوقفتا هذه الرحلات، أيضا.

ومنعت لاتفيا حركة نقل ركاب الحافلات، والعبارات، أيضا، من المملكة المتحدة، وإليها، في حظر يدخل حيز التنفيذ، اليوم، ويستمر حتى نهاية العام الجاري.

بلغاريا

قالت بلغاريا إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها، بدءا من منتصف ليلة أمس، حتى 31 يناير الجاري، وكانت الحكومة قد أعلنت، في وقت سابق، فرض حجر صحي لعشرة أيام لأي شخص يصل من المملكة المتحدة.

رومانيا

حظرت رومانيا جميع الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها لأسبوعين اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.

كرواتيا

قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إن بلاده “ستعلق موقتا حركة النقل الجوي للركاب لمدة 48 ساعة”.

تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا والدنمارك حيث تم اكتشاف تسع إصابات بالسلالة الجديدة، وهولندا وجنوب إفريقيا.

إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن وزارة الصحة الإيرانية أمرت بتعليق الرحلات الجوية من بريطانيا لمدة أسبوعين.

اسرائيل

قالت إسرائيل إنها تمنع دخول الأجانب القادمين من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا. كما أعلن بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزارة الصحة قواعد صارمة للإسرائيليين العائدين من تلك الدول، موضحين إنه سيتم حجزهم في فنادق يديرها الجيش ومخصصة للحجر الصحي.

السعودية

أوقفت السعودية الأحد كل الرحلات الجوية وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر.

وسيُطلب من الركاب الذين وصلوا إلى المملكة من أوروبا، أو أي بلد تم اكتشاف السلالة الجديدة فيه، اعتبارا من الثامن من كانون الأول/ديسمبر عزل أنفسهم لمدة أسبوعين والخضوع لفحص كورونا.

الكويت

أضافت الكويت بريطانيا إلى لائحة الدول “العالية الخطورة” ورحلات الطيران المحظورة.

السلفادور

قال رئيس السلفادور نجيب بوكيله في تغريدة على تويتر إن أي شخص كان في بريطانيا أو جنوب إفريقيا خلال الأيام الثلاثين الماضية لن يُسمح له بدخول البلاد.

هونغ كونغ

أعلنت هونغ كونغ الاثنين أنها ستحظر كل الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد فيها.

وأوضحت وزيرة الصحة صوفيا تشان للصحافيين “بدءا من منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، لن يكون هناك المزيد من رحلات الركاب القادمة إلى هونغ كونغ من المملكة المتحدة”.