تنفيذا لقرار الحكومة.. الخطوط الملكية المغربية تعلق رحلاتها إلى بريطانيا وتعد بتعويض مجاني لزبائنها

تفعيلا لقرار حكومة المملكة المغربية، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليقها جميع الرحلات من وإلى بريطانيا، حتى إشعار آخر.

وذكرت الشركة ذاتها، في بلاغ لها، أنه يمكن للمسافرين، الذين يتوفرون على تذاكر الرحلات المعلقة الاستفادة من التغيير المجاني للتاريخ، والوجهة إلى أوربا، أو التعويض عن تذاكرهم.

ودعت الخطوط الملكية المغربية زبائنها، المتأثرين بالقرار المذكور، للحصول على مزيد من المعلومات إلى الاتصال بالإرقام المخصصة للزبائن.

وأعلن المغرب، ليلة أمس الأحد، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، في ظل تسارع الوضع الوبائي فيها، عقب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أكثر سرعة في الانتشار.

ويأتي القرار المذكور، وفق بلاغ الحكومة، في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص، وحمايتهم، والحد من تفشي كورونا، كما تم تفعيله، ليلة أمس.

وانضمت إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وإيرلندا إلى قائمة الدول، التي أعلنت حظر السفر من وإلى بريطانيا، إضافة إلى بلجيكا، والكويت.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قد أعلن عن تشديد القيود في العاصمة لندن، وجنوب شرقي إنجلترا إلى درجة أكثر صرامة، قبيل عيد الميلاد، بسبب تفشي السلالة الجديدة من الفيروس عن السيطرة، ووجود حاجة إلى ردعه من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد.

وقال الوزير نفسه إنه كان من واجب السلطات اتخاذ إجراءات عاجلة، بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، مشيرا إلى أن الوعود السابقة بشأن تخفيف القيود، خلال عطلة عيد الميلاد، ورأس السنة، جاءت قبل ظهور هذا التحدي الجديد، إذ اضطرت الحكومة إلى التراجع عنها.

وأوضح هانكوك أنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة، ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد، مؤكدا ضرورة أن يتخذ جميع المواطنين في المناطق، التي فرضت فيها الإجراءات الوقائية المشددة، الحذر كأنهم مصابون بالوباء.