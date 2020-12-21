مجموعة “كلامور”.. محاكمة 3 متهمين في قضية “حمزة مون بيبي” في مراكش

تشهد محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الاثنين، جلسة جديدة لمحاكمة 3 متهمين من مجموعة “كلامور” في ملف “حمزة مون بيبي”، الذي تتابع فيه، أيضا، الفنانة دنيا باطمة، وآخرون.

ويتوقع أن تعرف الجلسة رقم 13 إتمام المرافعات، ومناقشة الدفوع الشكلية، التي انطلقت، الأسبوع الماضي، فيما كانت هيأة الحكم في محكمة الاستئناف في مراكش قد أجلت الجلسة الماضية، بناء على طلب الدفاع، الذي أصيب بالإرهاق.

ويتابع في ملف “حمزة مون بيبي” 3 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من “س.ج”، المعروفة بلقب “كَلامور”، و“م.ض” مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و”ع. س”، مالك وكالة لكراء السيارات، وذلك في إطار قضية ما بات يعرف بملف “حمزة مون بيبي”.

ويواجه المتهمون في الملف المذكور تهم “المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث، وتوزيع صورة أشخاص، وأقوالهم دون موافقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات، ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم والنصب ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بالإفشاء، ونسب أمور شائنة، والمشاركة في دخول نظام للمعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق الاحتيال، وإحداث اضطراب في سيرها والتهديد”.

وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في حق المتابعين، خلال حكمها الابتدائي، في فبراير الماضي، بالحبس سنتين نافذتين و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بعد أن كشفت التحقيقات علاقتهم بتسيير الحساب، المختص في الابتزاز، والتشهير على تطبيق أنستغرام”.