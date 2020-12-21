مهاجر مغربي افتعل جريمة ليدخل السجن هربا من برد ميلانو القارس

لم يجد مهاجر مغربي غير شرعي في إيطاليا حلا، إلا افتعال جريمة، بغية الزج به في السجن، ليكون بذلك قد هرب من البرد القارس في شوارع ميلانو.
وأورد موقع “milano courrier” الإيطالي، أن مهاجرا مغربيا، يبلغ من العمر 38سنة، تعمد اختلاق جريمة سطو مسلح لمحل للحلاقة والتجميل، مرتديا قناعا يخفي ملامح وجهه، وطلب من العاملين في الاتصال بالشرطة، والتبليغ عن جريمة سرقة يتعرض لها المحل.
وأقر المهاجر المغربي في التحقيقات أنه افتعل الجريمة من أجل دخول السجن، الذي يجده أرحم من الشوارع الباردة في هذه الفترة من السنة.
ونقل المهاجر المغربي إلى السجن فعلا متابعا بتهمة الشروع في السرقة.
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