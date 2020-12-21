باشرت الحكومة المغربية الاجراءات المتعلقة بفتح خط بحري بين ميناء طرفاية وميناء جزر الكناري لانعاش القطاع السياحي.

وكشفت مصادر اعلامية اسبانية أن الحكومة المغربية فتحت الباب أمام الشركات الاسبانية لتقديم ترشيحاتها بهدف الظفر بصفقة الخط البحري.

وتعود اخر باخرة ربطت بين ميناء طرفاية وجزر الكناري الی سنة 2008، في تجربة لم تدم سوی 5 أشهر.

وتهدف الخطوة الی انعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالجنوب المغربي وخلق خط بحري مباشر مع جزر الكناري.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح خط بحري بين طرفاية وجزر الكناري.. الحكومة المغربية “تفتح” باب الترشيحات في وجه الشركات الاسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.