رئيس تشيلي يدفع 3500 دولار غرامة لعدم ارتدائه الكمامة..قدم شكوى ضد نفسه للسلطات!

دفع الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، غرامة قدرها 3500 دولار، على خلفية عدم ارتدائه الكمامة أثناء تواصله مع أشخاص آخرين.
واشتكى الرئيس على نفسه للسلطات، عقب نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون وسائل وقاية شخصية، أثناء تواصله مع آخرين، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وكان بينيرا يتنزه على الشاطئ، عندما اقترب منه شخص غريب وطلب منه التقاط صورة للذكرى، وخلال التصوير لم يكن أي من المشاركين في الصورة يرتدي كمامة واقية.
وتفرض تشيلي قواعد صارمة تتصل بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وعند التواصل مع الآخرين، ويواجه المخالفون غرامات كبيرة، وأحكاماً بالسجن أحياناً.
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